موقع سعودي يكشف عن تعرض بن سلمان لمحاولة اغتيال والتكتم عليها

العالم - السعودية

وقال حساب “رجل دولة” الذي يعرف نفسه بأنه مستشار أمني سابق في السعودية، إن بن سلمان تعرض قبل فترة لمحاولة اغتيال، وتم نقله بشكل عاجل إلى موقع سري في جبل حسان وسط حراسة مشددة.

وذكر الحساب أن بن سلمان ظل في الموقع السري لمدة حتى انتهى التحقيق والتمشيط.

وأشار الحساب إلى أنه سبق محاولة الاغتيال اعتقال بن سلمان العشرات من ضباط وزارة الداخلية بشكل سري.

وأفاد بأن المعتقلين بعضهم اعتقل بناء على الشكل بولائه، والبعض الآخر اعتقل لأنه يناقش ويبدي رأيه في القرارات الخاطئة الكثيرة.

ومؤخرا أبرزت أوساط دبلوماسية تعزيز محمد بن سلمان سلطاته في السعودية في ظل تغييب والده الملك سلمان عن المشهد كليا في الأشهر الأخيرة.

وذكرت تلك الأوساط أن غياب الملك السعودي يشير لمنح نجله محمد المزيد من المسؤوليات في الحكم، وأن عملية انتقال الحكم من الأب إلى الابن قد حدثت بالفعل لكن من دون إعلان رسمي.

ولوحظ بشدة مؤخرا أن الملك سلمان لم يحضر القمة الخليجية التي انعقدت في الرياض ولم يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فيما أخر لقاء له مع مسؤول غربي كان مع وزير خارجية المملكة المتحدة السابق، دومينيك راب، قبل خمسة أشهر.

من جهتها علقت صحيفة Guardian البريطانية أن الملك سلمان ليس مفقوداً في العمل فقط، وإنما قد يكون عاطلاً عن العمل، وابنه يمهد الطريق لتتويج نفسه ملكاً، بعد أن عزز سلطته بالقضاء على خصومه السياسيين داخل العائلة الحاكمة.

المصدر: سعودي ليكس