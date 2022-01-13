الاتحاد الأوروبي: تشغيل 'التيار الشمالي 2' يعتمد على التطورات بشأن أوكرانيا

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وقال بوريل في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي: "خط التيار الشمالي 2 ينتظر الحصول على موافقة نهائية من قبل ألمانيا والاتحاد الأوروبي وسيعتمد على أنشطة روسيا والوضع في أوكرانيا".

وأضاف بوريل أن الاتحاد الأوروبي لا يعتبر الموافقة على مشروع "التيار الشمالي 2" أولولية لأنه لا يفي بالمتطلبات والمعايير الأوروبية.

وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه حظر بناء البنية التحتية، التي تتوافق مع القواعد، مؤكدا أنه إذا أعطى المنظمون الألمان والاتحاد الأوروبي ردًا إيجابيا على طلب بدء تشغيل مشروع "التيار الشمالي2" فسيعمل.

واوضح: "بخصوص التيار الشمالي، لقد قلنا بالفعل كل ما يمكن قوله. هذا استثمار خاص، وهو مشروع تنفذه مجموعة من الشركات، بما في ذلك ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى. البنية التحتية جاهزة وتخضع لعملية تأهيل مع المنظمين: أولاً في ألمانيا ثم في الاتحاد الأوروبي، والتي ستحدد ما إذا كانت هذه البنية التحتية يمكن أن تعمل ضمن نظام إمداد الغاز الأوروبي. لقد قلنا مرات عديدة أننا لا نعتبر هذه البنية التحتية أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي... لكن المفوضية الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لا يمكنها حظر البنى التحتية التي تم إنشاؤها وفقا للقواعد... إذا كان هناك استجابة إيجابية من كلاهما المنظمون - ألمانيا والاتحاد الأوروبي - ستعمل البنية التحتية. إذا لم يكن كذلك، فعندئذ لا".

يذكر أن مشروع "التيار الشمالي 2" يشمل بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويًا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي.جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهو شركة "غازبروم" الروسية.

وفي وقت سابق، اعتبر بوريل​، أن "تحركات القوات الروسية على الحدود مع ​أوكرانيا​، تُعتبر جزءًا من الضغط، الذي تمارسه ​موسكو​، للحصول على مطالبها، لكن من غير الوارد التفاوض تحت الضغط، بشأن أوكرانيا".

ولفت، قبل بدء اجتماع غير رسمي مع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي إلى "أننا حصلنا على ضمانة، بأنه لن يتمّ اتخاذ أي قرار ولا التفاوض، بدون الأوروبيين، والتنسيق مع الأميركيين ممتاز"، مشيرًا إلى أنه "ما من قرارات ستصدر اليوم، لأن الاجتماع يكتسي طابعًا غير رسمي، لكن سيتمّ الإعراب عن مواقف سياسية"، معلنًا "أننا سوف نستعرض موقف الاتحاد الأوروبي، ونحدّد كيفية تعاملنا مع الأزمة".

وسينضمّ وزراء الخارجية في الاتحاد إلى وزراء الدفاع، المشاركين في هذا الاجتماع، المقام في منطقة بريتاني غرب ​فرنسا​، برئاسة جوزيب بوريل.