الاحتلال یهدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة

العالم - غياهب الكيان

وتستمر سلطات الإحتلال الصهيونية في هدم بيوت الفلسطينيين قرب القدس المحتلة في سياق سياسة تهجير منهجية يتبعها العدو.

واستكملت آلية بلدية الاحتلال الاسرائيلي هدم منزل تعود ملكيته للمواطن عطى جعافره في بلدة الجبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص الذي كانت بدأت هدمه في 14 من شهر كانون الاول المنصرم.

هذا وهدمت اليات الاحتلال الاسرائيلي جزء من مركز صحي في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة حيث قال المدير التنفيذي للمركز الصحي غسان جلاجل انهم قدوموا استئناف ضد قرار الهدم، الا ان سلطات الاحتلال نفذت الهدم بشكل فجائي دون انتظار الرد على الاستئناف.

وفي سياق آخر، استهتارًا بحياة الفسطينيين، تقوم شرطة الاحتلال الاسرائيلي، بإستخدامه وسيلة للتدريب حيث تقتحم منازلهم وتفتشها وتنفذ عملية اعتقال وترهيب وتخويف قبل ان يعلم السكان في البيوت انها مجرد مناورات تدريبة لعناصر شرطة الإحتلال.

وبعد سلسلة الهزائم التي مني بها جيش الإحتلال الاسرائيلي في المعارك والحروب الاخيرة وبعد تزايد التجاوزات التي يرتكبها الجنود داخل المجتمع الصهيوني تراجعت ثقة الاسرائيليين بجيشهم بدرجة كبيرة.

وفي شأن آخر مع اشتداد الأزمة الاقتصادية والمعيشية في الكيان الغاصب ارتفعت نسب الفقر بين الصهاينة حيث اشار آخر تقرير رسمي الى وجود 21 بالمئة من الاسرائيليين تحت خط الفقر.

واما التفلت الامني في المدن المحتلة في الكيان الغاصب له شأن آخر حيث بات والذي يؤرق حياة الصهاينة والخوف ينتابهم مما ينتظرهم مع انتشار ظاهرة اظلاق النار في الحياء السكنية وبين البيوت.

ناقش برنامج غياهب الكيان هذه الموضوعات مع ضيف الحلقة:

نبيه عواضة المتابع للشأن الاسرائيلي

https://www.alalam.ir/news/5995098