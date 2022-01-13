طالبان الباكستانية تؤكد مقتل متحدث سابق باسم الجماعة في أفغانستان

العالم ـ باكستان

وأفاد موقع "روسيا اليوم" نقلا عن"أسوشيتد برس"، أن جماعة طالبان باكستان، أعلنت على تويتر "وفاة الرجل المعروف باسم محمد خراساني، وهو اسم مستعار، واسمه الحقيقي خالد بلطي".

ويأتي هذا التأكيد بعد أيام من إعلان مسؤولين أمنيين باكستانيين أن المتحدث السابق باسم جماعة طالبان الباكستانية قتل بالرصاص في ولاية ننغرهار بأفغانستان، ولم تؤكد طالبان الباكستانية الادعاء حتى اليوم الخميس.

وقال المتحدث الحالي باسم جماعة طالبان الباكستانية، والذي يحمل أيضا اسم محمد خراساني، على "تويتر" إن "بلطي قتل في التاسع من يناير أثناء سفره، وإن وفاة بلطي كانت خسارة كبيرة وإن الجماعة ستثأر لمقتله قريبا".