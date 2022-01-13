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القوات اليمنية تتوعد الإمارات بالرد ومتحدث العدوان يبرر فضائحه

الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

توعدت القوات المسلحة اليمنية الإمارات بعواقب وخيمة جراء تصعيدها العدواني في جبهات شبوة ومارب وقالت إنها صدت هجمات واسعة لدواعش الامارات على مناطق عين وحريب.

العالم - المشهد اليمني

وكشفت القوات اليمنية عن خسائر مرتزقة ودواعش أبوظبي في شبوة حيث قالت إن خسائرهم جراء المعارك المحتدمة هناك، اكثر من الف و300 قتيل وجريح وإنها دمرت اكثر من مئة آلية في محافظة شبوة خلال الأيام الماضية.

الى ذلك سخر اليمنيون من تصريحات المتحدث باسم التحالف السعودي تركي المالكي الذي اعلن عن عملية جديدة اسماها حرية اليمن السعيد وقالوا إن العدوان فشل في كل الشيء حتى في فبركة مقاطع الفيديو مضيفين أن عملية حرية اليمن السعيد كما يقول المالكي تشبه عملية اعادة الامل التي اطلقها العدوان قبل سنوات وراح ضحيتها مئات الالاف وانتج عنها اكبر ازمة انسانية في العالم.

كما انتقد اليمنيون تصريحات المالكي الذي اعتبر فيها قيام السعودية بفبركة فيديو حول ميناء الحديدة بأنه هامش خطأ حسب تعبيره مضيفين أن هذه الاخطاء تنقتل وتدمر اليمن منذ اكثر من سبعة اعوام.

فما هي الاهداف الاماراتية من التصعيد في شبوة؟ وكيف سيكون الرد اليمني؟ وماذا عن التبرير الذي قدمه متحدث العدوان السعودي؟

هذه الاسئلة وغيرها نقاشها برنامج المشهد اليمني مع ضيوف الحلقة:

الناطق الرسمي باسم قوى الحراك الجنوبي الثوري الدكتور محمد النعماني

وكيل وزارة الاعلام اليمنية نصر الدين عامر

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