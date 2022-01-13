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نجل ملكة بريطانيا يفقد جميع ألقابه العسكرية بسبب فضيحة جنسية

نجل ملكة بريطانيا يفقد جميع ألقابه العسكرية بسبب فضيحة جنسية
الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن قصر باكنغهام، أن الأمير أندرو، نجل الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، جرد من رتبته العسكرية ورعايته الملكية بعد أن واجه اتهامات بالاعتداء الجنسي.

العالم ـ أوروبا

وصرح قصر باكنغهام في بيان، اليوم الخميس أنه "بموافقة من الملكة، تم إعادة الرتب العسكرية لدوق يورك ورعايته الملكية إلى الملكة. وسيواصل دوق يورك عدم القيام بأي واجبات عامة".

بدوره، أعلنت الصفحة الرسمية للعائلة الملكية البريطانية، إعفاء الأمير أندرو، من مهامه الملكية والعسكرية، في بيان ملكي صادر عن الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، على خلفية الدعوى المدنية المتعلقة بالاعتداء الجنسى التى رفعتها فيرجينيا جوفري ضده في نيويورك.

ونشرت الصفحة الرسمية للعائلة الملكية البريطانية عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، بياناً تعلن من خلاله الملكة إليزابيث اعفاء ابنها الأمير أندرو من مهامه العسكرية والملكية.

يذكرأن، قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الأمير أندرو قد يُجبر على ترك ما يصل إلى تسعة مناصب عسكرية مع وصول الإجراءات القانونية ضده إلى ذروتها هذا الشهر وتزايد الغضب بشأن صداقته "السامة" مع المدان جيسلين ماكسويل والمتورط فى عمليات إتجار جنسي بالأطفال.

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