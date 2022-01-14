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عائلة ابو هواش تحمل كيان الاحتلال مسؤولية اصابة الاسير بكورونا

عائلة ابو هواش تحمل كيان الاحتلال مسؤولية اصابة الاسير بكورونا
الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلن مستشفى أساف هروفيه الصهيوني إصابة الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش بفيروس كورونا، ونقله إلى قسم علاج مرضى كورونا.

العالم-فلسطين

واتهمت عائلة أبو هواش إدارة المستشفى بالتقصير في تقديم العناية المخصصة له، ولاسيما بعد إضرابه عن الطعام الذي استمر 141 يوما وجرى نقله إلى المستشفى بعد إنهاء إضرابه قبل نحو 12 يوما, حسبما نقل موقع المنار.

وتابعت: جاء ذلك بعد وضع هشام في غرفة مع عدد من المرضى وبدون عزله في غرفة لوحده رغم ضعف جسده وحالته الصحية الصعبة، ورغم أنه يعاني من جرثومة في الدم نقلت إليه اثناء تواجده فيما يسمى المراش العسكري.

وتطالب العائلة بتدخل سريع من قبل المنظمات الدولية من أجل نقل هشام إلى مستشفى في الضفة الغربية لتقديم العلاج المناسب له، وخصوصا أن وضعه الصحي ما زال حرجا.

وحملت العائلة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، مشيرة إلى مخطط للنيل من نجلها هشام.

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