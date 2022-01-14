حفل تأبيني لذكرى استشهاد قادة النصر في كركوك (صور)

العالم-العراق

ونظم الحفل التأبيني من قبل قيادة محور الشمال للحشد الشعبي وشارك فيه جميع مكونات كركوك من عرب وتركمان وكرد ومسيحيين الى جانب المسؤولين محافظ المدينة وقائد المقر المتقدم للعمليات المشتركه وقيادات امنيه ومدراء الدوائر المدنية.

وطالب المشاركون بالثائر للشهيدين والقصاص من اللرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب ورحيل القوات المحتلة من العراق.

واستشهد قائد قوة القدس في حرس الثورة الاسلامية الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هئية الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس في جريمة غادرة نفذتها طائرات مسيرة امريكية قرب مطار بغداد الدولي في عام 2020 بأمر مباشر من الرئيس السابق دونالد ترامب.