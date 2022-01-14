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السيد الحكيم يعلق على قصف المنطقة الخضراء في بغداد

السيد الحكيم يعلق على قصف المنطقة الخضراء في بغداد
الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق السيد عمار الحكيم، ان قصف المنطقة الخضراء من شأنه العصف بهيبة الدولة.

العالم-العراق

وقال السيد الحكيم، في تغريدة على "تويتر"، إن "قصف المنطقة الخضراء وتعريض أرواح المدنيين وممتلكاتهم للخطر واستهداف البعثات الدبلوماسية بداخلها، عمل مدان ومستنكر".

واضاف: أن "هذا العمل من شأنه العصف بهيبة الدولة وزعزعة صورتها أمام الرأي العام العالمي، لاسيما وأن وطننا يمر بمنعطف سياسي حساس وخطير ، وأن هذه التصرفات تزيد المشهد تعقيدا وإرباكا".

وتعرضت السفارة الامريكية بالمنطقة الخضراء في بغداد لهجوم صاروخي، مساء الخميس، فيما اطلقت منظومة الدفاع الجوي الامريكية داخل السفارة نيرانا كثيفة في سماء بغداد ما ادى الى تساقط شظايا في عدد من الشوارع المحيطة.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية، عن إصابة امرأة وطفلة جراء الحادث.

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