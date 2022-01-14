قتيل وإصابات بانفجار عبوة ناسفة شمالي حلب (فيديو)

العالم-سوريا

وقالت وسائل إعلام إن شخصا قتل فيما أصيب اثنان على الأقل في الانفجار، مشيرة إلى أن العبوة الناسفة زرعت في سيارة كانت متوقفة بالقرب من مكتب نقل محلي في المدينة الواقعة قرب الحدود‭ ‬التركية.

وقال مراسل تلفزيون سوريا إن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة "تكسي" انفجرت قرب مديرية المواصلات وسط مدينة اعزاز، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة ثلاثة آخرين.

وشهدت المدينة عدة تفجيرات في السنوات القليلة الماضية.

إلى ذلك، أفادت مصادر في عفرين بوقوع انفجار قوي بالقرب من دوار كاوا وسط مركز مدينة عفرين.

كما وقع انفجار مماثل في مركز مدينة الباب مساء الخميس.