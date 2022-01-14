الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢
٠٦:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

قتيل وإصابات بانفجار عبوة ناسفة شمالي حلب (فيديو)

الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

ذكرت وكالة أنباء "هاوار" مساء الخميس أن انفجارا وقع في مركز مدينة إعزاز شمال غربي حلب واستهدف سيارة عسكرية تابعة للقوات التركية.

العالم-سوريا

وقالت وسائل إعلام إن شخصا قتل فيما أصيب اثنان على الأقل في الانفجار، مشيرة إلى أن العبوة الناسفة زرعت في سيارة كانت متوقفة بالقرب من مكتب نقل محلي في المدينة الواقعة قرب الحدود‭ ‬التركية.

وقال مراسل تلفزيون سوريا إن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة "تكسي" انفجرت قرب مديرية المواصلات وسط مدينة اعزاز، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة ثلاثة آخرين.

وشهدت المدينة عدة تفجيرات في السنوات القليلة الماضية.

إلى ذلك، أفادت مصادر في عفرين بوقوع انفجار قوي بالقرب من دوار كاوا وسط مركز مدينة عفرين.

كما وقع انفجار مماثل في مركز مدينة الباب مساء الخميس.

تصنيف :

روابط ذات صلة

سوريا.. مرتزقة تركيا في عفرين يكثفون عمليات التنقيب عن الآثار

استشهاد مواطن سوري باشتباك داخلي بين المسلحين التابعين لتركيا

مسلحون تدعمهم تركيا يختطفون عدداً من أهالي عفرين 

مقاتلات روسية تقصف 'الشيخ بركات' قرب قاعدة تركية غرب حلب

إصابة عدة مسلحين موالين لتركيا بانفجار استهدف سيارتهم في إعزاز شمالي سوريا (صور)

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عون يشدد على الالتزام باحترام الدستور وحفظ الاستقلال

قتيل وإصابات بانفجار عبوة ناسفة شمالي حلب (فيديو)

عمان تبحث إعادة تمويل قرض قيمته 2.2 مليار دولار

مباحثات لتعزيز التعاون الأمني بين البحرين وكيان الاحتلال

حماس تؤكد ان ارض النقب جزء من فلسطين

مأزق السعودية ما بَعد شبوة: لا إرادة قتال إماراتيّة