اقتحام قرية بيرين بحماية جيش الاحتلال

العالم-فلسطين

وأفاد رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان أن مجموعات من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت عددًا من منازل المواطنين وفتشتها، عرف من أصحابها خالد برقان، وحربي برقان، ما أثار حالة من الرعب والهلع بين الأطفال والنساء، موضحًا أن أهالي القرية تصدوا للمستوطنين، وأجبروهم على الخروج منها , حسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام.

وأصيب 3 من أفراد أحد طواقم تلفزيون فلسطين بجروح ورضوض، جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب ورش غاز الفلفل بحماية جيش الاحتلال، قرب قرية بيتين شرق رام الله.

وصعد المستوطنون في الأسابيع الأخيرة من اعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.