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13 حالة وفاة جديدة اثر الاصابة بكورونا في الأردن

13 حالة وفاة جديدة اثر الاصابة بكورونا في الأردن
الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

أظهرت بيانات وزارة الصحة حول وباء كورونا، وجود 23 ألفا و987 إصابة كورونا نشطة في الأردن حتى صباح اليوم الجمعة.

العالم-الأردن

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 12 ألفا و945 شخصا في الاردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 13 حالة وفاة جديدة.
وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و91 ألفا و691 إصابة.
كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليون و54 ألفاً و759 حالة شفاء.
ووفق موقع وورد ميتر العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 320 مليون و988 ألفا و 645 حالة، شفي منها 264 مليوناً و126 ألفا و257 حالة, حسبما نقل موقع الوكيل الاخباري.
وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و539 ألفا و421 حالة وفاة حول العالم.

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