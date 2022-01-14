بالصور.. رفع صاروخ أرض- أرض في الموصل

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وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان مفارزها في نينوى "قامت بمعالجة ورفع صاروخ أرض أرض غير منفلق من مخلفات عصابات داعش الاجرامية في منطقة الزنجيلي في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".

وأضاف، ان "المفرزة قامت وبالتعاون مع مديرية مكافحة المتفجرات التابع لشرطة نينوى بمعالجة ورفع صاروخ {أرض – أرض} من إحدى البنايات مقابل مديرية شرطة أم الربيعين وبإسناد من مركز دفاع مدني اليرموك حيث أستخدام أجهزة القطع والفصل لإخراج الصاروخ".

وأشار الى انه "سيتم تسليم الصاروخ إلى الهندسة العسكرية بغية إتلافه لاحقاً وفق السياقات المعتمدة".