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بالصور.. رفع صاروخ أرض- أرض في الموصل

بالصور.. رفع صاروخ أرض- أرض في الموصل
الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

رفعت مفارز مديرية مكافحة المتفجرات التابع لشرطة نينوى صاروخ أرض – أرض في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

العالم - العراق

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان مفارزها في نينوى "قامت بمعالجة ورفع صاروخ أرض أرض غير منفلق من مخلفات عصابات داعش الاجرامية في منطقة الزنجيلي في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".
وأضاف، ان "المفرزة قامت وبالتعاون مع مديرية مكافحة المتفجرات التابع لشرطة نينوى بمعالجة ورفع صاروخ {أرض – أرض} من إحدى البنايات مقابل مديرية شرطة أم الربيعين وبإسناد من مركز دفاع مدني اليرموك حيث أستخدام أجهزة القطع والفصل لإخراج الصاروخ".
وأشار الى انه "سيتم تسليم الصاروخ إلى الهندسة العسكرية بغية إتلافه لاحقاً وفق السياقات المعتمدة".

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