هجمات جديدة تستهدف عناصر "قسد" شرقي سوريا

العالم-سوريا

كما استهدف مجهولون بالأسلحة الرشاشة حاجزاً لـ"قسد" في بلدة الحصان بريف دير الزور الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن إصابات.

وتتواصل الهجمات على تحركات ومقرات مسلحي ميليشيا "قسد" ضمن المناطق التي ينتشرون فيها بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي في الجزيرة السورية وذلك رداً على ممارساتها الرامية إلى التضيق على الأهالي ودفعهم للانضمام إليها أو تهجيرهم من منازلهم ومناطقهم.

وفي السياق، خرجت مظاهرة في قرية السويدية بريف الرقة الغربي، طالبت بإطلاق سراح المعتقلين في سجون "قسد" تزامناً مع استقدام الميليشيا تعزيزات عسكرية إلى القرية قادمة من مدينة الطبقة.