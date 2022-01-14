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تونس... أحزاب معارضة للرئيس تتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة

تونس... أحزاب معارضة للرئيس تتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة
الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

خرج عدد من أنصار الأحزاب السياسية المعارضة للرئيس قيس سعيد، اليوم الجمعة، تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة التونسية، للاحتجاج في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس.

العالم - تونس

وتجمع عدد غير كبير من أنصار أحزاب حركة النهضة والتيار الديمقرطي والحزب الجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات وحزب العمال ومبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، في شارع الحبيب بورقيبة رافعين شعارات رافضة لما اعتبروه "انقلابا على الشرعية"، وتنديدا بما وصفوه بـ"انفراد الرئيس بالسلطة".

من جهتها، تولت وزارة الداخلية غلق كل المنافذ الفرعية لشارع الحبيب بورقيبة ما عدا منفذ وحيد قبالة وزارة الداخلية حيث يتم إخضاع المواطنين إلى التفتيش وسط إجراءات أمنية مشددة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، توقيف 6 أشخاص في العاصمة كانوا يعتزمون توزيع عشرات الآلاف من الدنانير على منحرفين للقيام بأعمال شغب وتخريب.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي إن "الوحدات الأمنية تمكنت من حجز مبالغ مالية مجهولة المصدر لدى 6 أشخاص، وذلك في إطار المحافظة على الأمن العام وتطبيق الإجراءات اللازمة عبر نقاط التفتيش والمراقبة".

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