شاهد..التظاهرات التونسية بعيون قناة العالم

العالم - مراسلون

وقالت الزميلة منيرة الشريفي في حوار مباشر، إن إجتماع المتظاهرين وقع في القرب من الوزراة الداخيلية بين الشارع الحبيب بورقيبة و شارع محمد الخامس، منع المتظاهرين من دخول شارع الحبيب بورقيبية، حيث تم اغلاق الشارع بشكل كامل من قبل القوات الأمنية.

واضافت، أن المتظاهرين رفعوا شعارات ضد قرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد لمنع التظاهرات اليوم الجمعة، وهتفوا بشعارات مطالبة برحيل الرئيس التونسي.

واشارت مراسلة العالم الى ان القوات الامنية من اجل تفريق التظاهرات استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع واطلاق الرصاص المطاطي.

وقالت الشريفي، كاميرا العالم رصدت حالات من الاغماء وسط المتظاهرين وبعض الصحفيين الذين كانوا يقومون بتغطية التظاهرات، وايضًا تم احتجاز بعض المشاركين في هذه التظاهرات.

وتابعت: اخلت القوات الامنية المكان الذي تجمع فيه المتظاهرين، وقامت بعزل المتظاهرين بشكل مجموعات في شوارع معينية وقد قامت بملاحقة عدد منهم داخل شوارع العاصمة التونسية، وسيطرة القوات الامنية على مكان تجمع المتظاهرين.

واوضحت مراسلة العالم ان حجم هذه التظاهرة لم يكن بالشكل الذي كان من المنتظر ان يكون عليه وذلك بسبب الانشار الامني والعمل على تفريق هذه التظاهرات قبل انطلاقها من قبل السلطات التونسية.

هذا وقد انطلقت تظاهرات شعبية دعت اليها حركات وأحزاب تونسية في العاصمة التونسية تونس ضد قرارات الرئيس قيس سعيد.

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