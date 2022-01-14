الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢
٠٧:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

أمريكا تعلن دعمها لانتخابات 'حرة ونزيهة وشاملة' في ليبيا وبأسرع وقت

أمريكا تعلن دعمها لانتخابات 'حرة ونزيهة وشاملة' في ليبيا وبأسرع وقت
الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت أمريكا دعمها لمسار يفضي في ليبيا لانتخابات "حرة ونزيهة وشاملة تجرى في أسرع وقت ممكن".

العالم - ليبيا

وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه أجرى اتصالين هاتفيين بنائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، وموسى الكوني.

وذكرت السفارة الأمريكية في ليبيا عبر "تويتر" أن نورلاند ناقش مع اللافي "الخطوات التالية في العملية الانتخابية" وأضاف أنه "بينما تعتمد الخطوات التالية على القادة الليبيين، فإن الولايات المتحدة تدعم بقوة اتباع مسار يمكن أن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة ضمن الإطار الزمني الأصلي المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي".

وفي تغريدة لاحقة، أعلنت السفارة أن نورلاند أكد للكوني دعم بلاده لمسار الانتخابات "ضمن الإطار الزمني الأصلي لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي والتي أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

أضاف نورلاند أنه تحدث مع الكوني أيضا عن الجنوب، "حيث يشكل انعدام الأمن والفقر سببا آخر لضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن حتى تتمكن حكومة وطنية موحدة من العمل لصالح جميع المواطنين الليبيين".

روابط ذات صلة

ليبيا تعلن استعادة قطعة أثرية كانت سرقت وهُربت إلى واشنطن

ليبيا .. رائحة جثث مقاتلي داعش تفوح خارج مصراتة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخارجية العراقية ترد على استهداف البعثات الدبلوماسية

المشروع السعودي الارهابي في لبنان

بريطانيا تحذر من 'جاسوسة صينية' في البرلمان.. وبكين ترد

بعطسة واحدة.. حامل 'أوميكرون' يمكن اصابة 100 شخص

في ختام اجتماعاته مع نظيرِه الصيني في بكين.. بالفيديو..عبداللهيان يعلن عن بدء العمل باتفاقية التعاون الاستراتيجي مع الصين

أمريكا تعلن دعمها لانتخابات 'حرة ونزيهة وشاملة' في ليبيا وبأسرع وقت