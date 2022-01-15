تحذير من تسونامي جديد في المحيط الهادئ

العالم - الأميركيتان

وحسب "رويترز"، فقد أدى ثوران بركان تحت البحر قبالة جزر تونغا تحذيرا من موجات مد عاتية في العديد من أرخبيلات المحيط الهادئ حيث تم الإبلاغ عن أمواج يصل ارتفاعها إلى متر.

ووفقًا لمركز مراقبة تسونامي الأمريكي وخدمات الأرصاد الجوية الأسترالية، ضربت الأمواج التي يبلغ ارتفاعها 1.2 متر نوكوالوفا، عاصمة تونغا، التي تقع على بعد 65 كيلومترًا شمالي بركان هانغونغا تونغا - هونغ هاباي.

كما تم إطلاق الإنذار في فيجي وساموا الأمريكية، حيث لوحظت أمواج يقل ارتفاعها عن متر بقليل في العاصمة باجو باجو، وقد تم رفع حالة التأهب في وقت لاحق في ساموا.

وأصدرت نيوزيلندا تحذيراً من مخاطر تيارات قوية بشكل غير عادي على طول سواحلها الشمالية والشرقية، ومع ذلك، لم يتم إصدار تحذير من حدوث تسونامي في أستراليا.