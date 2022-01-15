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قواعد أميركية في العراق تتعرض لهجمات بالمسيرات والصواريخ

السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

تطورات عسكرية لافتة شهدتها الساحة العراقية في الساعات الماضية، تمثلت في استهداف سرب من طائرات الدرون المفخخة قاعدة بلد الجوية الاميركية في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

العالم - خاص بالعالم

مصادرُ عسكرية عراقية قالت أنّ سرباً من الطائرات المُسيّرة حلّقَ على ارتفاعٍ منخفض قبل تنفيذ الهجوم، واستهدفَ الجَناحَ الأميركي في القاعدة الواقعة شمالَ العاصمة بغداد.

واشارتْ المصادرُ الى إطلاقِ صفاراتِ الانذار في القاعدة، فيما ارتفعتْ أعمدةُ الدخان في المنطقة بعدَ اندلاعِ النيران فيها.

كما دارتْ اشتباكاتٌ عنيفة بالقرب من قاعدةِ بلد الجوية، بحَسَبِ المصادر ذاتِها.وقاعدة بلد الجوية شمال العراق، تعتبر أكبر القواعد العسكرية الجوية في البلاد، وتضم أسراب طائرات إف16 الأميركية، إلى جانب وجود فنيين أمريكيين للمساعدة في صيانة تلك الطائرات.

وتستمر تلك الهجمات المباغتة على القواعد وأمكنة التجمع العسكري الأمريكي في العراق، وسط تكثيف باستعمال المهاجمين، طائرات بدون طيار.

ومنذ أشهر يتعرض مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد والتي تضم السفارة الأميركية وبعثات دبلوماسية أجنبية، إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف ما يسمى بقوات التحالف الاميركي، لسلسلة من الهجمات المتكررة سواء بصواريخ كاتيوشا أو الطائرات المسيرة.

ومن خلال تلك التطورات يبدو ان الهجمات ضد قواعد اميركية في العراق ستستمر ،مع استمرار سريان مفعول قرار البرلمان العراقي القاضي باخراج قوات الاحتلال الاميركي من العراق، الصادر في كانون الثاني الفين وعشر، حيث ان قوات الاحتلال الاميركي لا زالت موجودة على الارض العراقية رغم اعلانها الانسحاب من بعض القواعد.

وعلى الرغم من التطورات السياسية الاخيرة في البلاد الا ان القرار باخراج قوات الاحتلال الاميركية من العراق لا زال يأخذ حيزا واسعا من اهتمامات الاحزاب السياسية العراقية وفصائل المقاومة، رغم محاولات الضغط الاميركية للالتفاف على قرار البرلمان والاستفادة من التغيرات السياسية الاخيرة التي شهدتها الساحة العراقية بعد الانتخابات التشريعية الاخيرة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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