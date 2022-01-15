كذب وفساد النظام السعودي..

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سجل تحالف العدوان السعودي على اليمن فضيحة جديدة تمثلت في سرقة مشاهد من فيلم وثائقي أميركي عن الحرب على العراق، وادعى أنها تعود لمستودع صواريخ باليستية ايرانية في ميناء الحديدة اليمني.

وبعد عجزه عن تحقيق انجازات ميدانية في اليمن بدء تحالف العدوان السعودي بفركة افلام لصنع انتصارات اعلامية وهمية، وضعها المتابعون في خانة الفضائح والسخرية.

وففي فضحية جديدة لتحاف العدوان السعودي عرض الناطق بإسمه تركي المالكي مشاهد من فيلم وثائقي اميركي وادعى انها تعود لصواريخ ايراينة مخزنة في مكان ما في ميناء الحديدة، ليتبين ان المشاهدة مسروقة من فيلم "Severe Clear" الذي اخرجه الامريكي كريستيان فرج عام 2009 ويتحدث عن الحرب الاميركية على العراق.

وقال المتحدث بإسم تحالف العدوان السعودي على اليمن وفي محاولة للتضليل في مؤتمره الصحفي الفضيحة، ان الصواريخ البالستية مخزنة في مكان ما في ميناء الحديدة، ولا يفصح عن مكانه بالتحديد، في الوقت الراهن بإعتبار ان الامر انجاز استخباري عظيم، وهو تذرع بهذه المشاهد ليخلص الى القول ان الميناء اصبح بوابة لاستقبال الصواريخ البالستية الايراينة، وكأن تحالف العدوان يذمر شرًا لهذا الميناء.

وثم خرج مهرج العدوان السعودي في اليمن تركي المالكي في مؤتمر صحفي واعترف ان الفيديو مرر بصورة مغلوطة من احد المصادر وانه يتعامل مع عدة مصادر وهذا ياتي ضمن الخطأ الهامشي في التعامل مع المصادر.

وتطرق البرنامج الى اطلاق اسم عمليات جديدة مثل إعادة الأمل على عدوانه على الشعب اليمني وعمليات سرق ثروات هذا البلد، كان العدوان السعودي حقق انتصاراته في الميدان حتى يتلاعب في تغيير اسماء العمليات وكل هذا ياتي في اطار التغطية على هزائمه الميدانية التي تكبدها على يد القوات الليمينة.

والنظام السعودي مازال يكذب ويتحرى الكذب والغدر والفجر حتى اصبح كذاب غادر فجار واصبح يمعن في الكذب والتضليل على الشعب.

ومن ابرز نقاط وميزات النظام السعودي الحالي هي صناعة الكذب وعد النظام السعودي بحل مشكلة السكان عند الشعب السعودي وحتى الان لم يحرك ساكن لحل هذه المشكلة ولا يفلح الا بهد بيوت الشعب وقتل الابرياء، ومنذ مجيء محمد بن سلمان الى سدة الحكم والشعب السعودي يعاني من الافلاس.

والملازم للكذب السعودي هو الفساد وظهر فساد النظام السعودي الى العلن بعدما نشر فيديو من مهرجان في مدينةا لجيزان تظهر فيه فتايات راقصات شبه عاريات وكل هذا ياتي في اطار التغطية على الكذب والمصائب الذي يقوم بها النظام السعودي من اجل الهاء الشعب.

وفي سياق آخر قام النظام السعودي بهدم احياء مدينة جدة وطرد اصحاب البيوت من منازلهم.

وا اما بالنسبة للفساد في بيع النفط، إضطرت السعودية لبيع النفط الخام دون تصفيته وحيث باعت اكثر من حاجة البلد وبهذا الامر يفرض الغرب واميركا على السعودية عدم ارجاع هذه الاموال الى الداخل ولذلك تشتري فيها السعودية سندات خزينة اميركية، وبعد تكدس هذه الاموال اضطرت السعودية الى انشاء وتفعيل صندوق الاستثمارات العامة التابع للحكومة وهذا الصندوق فيه اكثر من اربعمائة دولار بينما تقترض وزارة المالية بشكل شهر ي عشر او تسعة مليار ريال سعودي، ولابد ان تستثمر فيها في اسواق البورصة الاميركية او الشركات الاميركية.

وتناول البرنامج ذكرى استشهاد الشيخ نمر النمر الشيخ التي كانت مواقفة شجاعة حيث النظام السعودي لم يعد يتحمل وجوده لذا قام باعدامه ظلمًا وزوا وحتى بعد استشهاده يهاب منه النظام السعودي ولم جثمانه الشريف الى اهله.