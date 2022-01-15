شاهد..المسرحیة الركيكة لنظام البحرين

العالم - نقطة تواصل

وتناول نشطاء البحرين هذا الاسبوع مقطع فيديو اورده تلفزيون البحرين الرسمي ادعى فيه عن عملية نوعية تحت عنوان حفظ الأمن والسلام الوطني اتسمت بالدقة واسفرت عن ضبط اسلحة يعتدمها الحرك الشعبي السلمي في البحرين لزعزعة الاستقرار، والاسلحة التي ادعى نظام البحرين انها تزعزع الامن والاستقرار في البحرين كانت عبارة عن طفايات حريق واواني طهي.

وزاد النظام البحريني الطين بلا بعد ما عرض هذه الاواني مدعيَا انها "اسلحة ارهابية" امام مسؤول اوروبي، كله هذه الاستعراضات الفاضية تاتي في اطار التبرير عن سياسة القمع والتعذيب التي يعتدمها النظام البحريني ضد الشعب الذي يطالب بحقوقه المشروعة والقانونية المحرم منها.

في المقابل نشطاء البحرين ردوا على مسرحية النظام البحريني الركيكة على طريقتهم الخاصة، ليبينوا للرأي العام العالمي نسبة القمع التي يتعرض لها الشعب البحريني على يد نظام آل خليفة.

وفي سياق آخر تناول النشطاء البحارنة لقاء رئيسة جمعية الصحفين السابقة عهدية احمد التي أكدت فيه انه لايوجد سجناء سياسيين او معتقلين رأي في البحرين منكرة كل السجناء السياسين ومعتقلين الرأي الذين يعانون القهر والقمع داخل سجون النظام البحريني.

وعرض ناصر بن حمد آل خليفة المتهم بجرائم تعذيب المعتقلين السياسين فيديو لاولاده وهم يستمتعون ويعيشون حياة مرفة، في حين ابناء السجناء السياسيين محرومين من رؤية ابائهم.

وتفاعل النشطاء البحارنة هذا الاسبوع مع اضراب الـ190 للدكتور عبدالجليل السنجس عن الطعام، وحالته الصحية دقيقة جدًا، والسبب الحقيقي لسجن السنجس هو اعداه لبحث كتب فيه عن تاريخ البحرين والهجات الشعبية وعن عادات وتقاليد الشعب البحريني.

وفي الاخير تضامن نشطاء البحرين مع السجين علي مهنا الذي طالب عن حق التعبير لمطالب الشعب البحريني المشروعة والقانونية.