ندوة في اللاذقية تحيي ذكرى الشهيد الحاج سليماني

العالم - سوريا

وتضمنت الفعالية كلمة لمحافظ اللاذقية عامر هلال تحدث فيها عن العلاقات الطيبة التي تربط الشعبين السوري والإيراني وعن لقاء اليوم في ذكرى استشهاد القائد الحاج سليماني و"ما هو هذا اللقاء إلا احتفاء بأحد الأبطال الذين ضحوا من أجل الوطن ورفعة الوطن وهو احتفاء بانتصار الحق وهورسالة للجميع بأننا مستمرون على نهج الشهداء، فالشهداء أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر كما قال القائد الخالد حافظ الأسد".

وكانت لسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سوريا كلمة أكدّ فيها على العلاقات الطيبة التي تربط بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية موجهاً الشكر لكل من ساهم بهذه الفعالية في محافظة اللاذقية مترّحماً على أرواح الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم وبأرواحهم من اجل الوطن واستشهد السفير بقول الرئيس بشار الأسد: سيبقى ذكر الشهيد سليماني خالداً في ضمائر الشعب السوري، وذكر السفير سبحاني شيم وخصال القائد سليماني "فهو رجل عظيم في التاريخ، واستطاع بعقيدته وحسن تدبيره وأخلاقه ونبوغه، أن يكون مضرب مثل وعاشقاً لإيران وكان يهتم بمصالح الشعوب الإسلامية وقد وقف إلى جانب الشعب السوري منذ اندلاع الحرب على سوريا وهو يدافع عن سوريا، وستدفع قوى الشر ممثلة بالولايات المتحدة الأمريكية ثمن فعلتها الإجرامية غالياً".

وشهدت هذه الندوة حضورآ رسميآ وشعبيآ وعسكريآ عكس عمق مفهوم المقاومة المتجذر في الوجدان السوري والمستمر ببركة دماء الشهداء.