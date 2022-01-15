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ميقاتي يرحب ببيان أمل و"حزب الله" وسيدعو مجلس الوزراء للانعقاد

ميقاتي يرحب ببيان أمل و
السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

رحب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ببيان حركة أمل و حزب الله بشأن العودة الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء و قال وسيدعو مجلس الوزراء للانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة.

العالم_لبنان

وأشار المكتب الإعلامي لميقاتي الليلة في بيان ، إلى أنّ رئيس المجلس يرحّب بالبيان الصادر عن حركة أمل وحزب الله بشأن العودة الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، ما يتلاقى مع الدعوات المتكررة التي اطلقها ميقاتي لمشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية خصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن، وبما يحفظ الميثاقية الوطنية التي يشدد عليها رئيس المجلس.

ولفت في بيان، إلى أنّ ميقاتي، وكما سبق وأعلن، سيدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال، وهويثمن الجهود التي بذلها ويبذلها جميع الوزراء لتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري ووضع خطة التعافي التي ستنطلق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأنها. وقد اجرى دولته اتصالا بفخامة رئيس الجمهورية ميشال عون وتشاور معه في الوضع.

و صدر بيان مشترك عن حركة أمل و حزب الله حول موافقتهم العودة الى جلسات مجلس الوزراء .

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