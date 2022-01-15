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تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما..

استهداف القوات الأميركية في العراق والتعاون الاستراتيجي بين ايران والصين

استهداف القوات الأميركية في العراق والتعاون الاستراتيجي بين ايران والصين
السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة...أعلان خلية الإعلام الأمني العراقي، عن إحباط محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية وسط البلاد بثلاث طائرات مسيرة فجر السبت.

العالم - بانوراما

وفي بيان لها، كشفت خلية الإعلام الأمني، تفاصيل محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، مشيرة إلى أن 'ثلاث طائرات مسيرة اقتربت من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، تمت مشاهدتها بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية والتأكد بأنها طائرات معادية'.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول..إعلان وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان بدء العمل باتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل مع الصين والتي تمتد لخمسة وعشرين عاما، وأكد أن لدى طهران وبكين تنسيقا جيدا في مختلف القضايا بما يتماشى مع مصالح البلدين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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