استهداف القوات الأميركية في العراق والتعاون الاستراتيجي بين ايران والصين

العالم - بانوراما

وفي بيان لها، كشفت خلية الإعلام الأمني، تفاصيل محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، مشيرة إلى أن 'ثلاث طائرات مسيرة اقتربت من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، تمت مشاهدتها بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية والتأكد بأنها طائرات معادية'.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول..إعلان وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان بدء العمل باتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل مع الصين والتي تمتد لخمسة وعشرين عاما، وأكد أن لدى طهران وبكين تنسيقا جيدا في مختلف القضايا بما يتماشى مع مصالح البلدين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.