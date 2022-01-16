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الفلسطينيون يفتحون نيرانهم على جنود الاحتلال في جبل صبيح +فيديو

الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر فلسطينية، عن وقوع تبادل لإطلاق النار بين مقاومين وقوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جبل صبيح ببلدة بيتا القريبة من نابلس، مساء امس السبت.

العالم - فلسطين

وأشارت، إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل إضاءة في أجواء جبل صبيح بعد إطلاق النار صوب البؤرة الاستيطانية "أفيتار".

ولفتت المصادر الفلسطينية، إلى أن أهالي بلدة بيتا استقبلوا سماع دوي الاشتباكات بالتكبيرات والتهليل وإطلاق الهتافات الداعمة للمقاومة.

وتشهد منطقة جبل صبيح في بلدة بيتا، منذ منتصف العام الماضي فعاليات مقاومة يومية تتخللها مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال.

ورشق أمس السبت شبان حافلة للمستوطنين بالحجارة على طريق استيطاني قرب بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد شهود عيان، بأن شبانا ألقوا الحجارة صوب الحافلة على شارع زعترة أريحا، وانتشرت على إثره قوات الاحتلال في المكان.

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الفلسطينيون يفتحون نيرانهم على جنود الاحتلال في جبل صبيح +فيديو