شاهد.. تسونامي في اليابان وجزر المحيط الهادي بعد نشاط بركاني في تونغا

العالم -أسيا والباسفيك

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات من حدوث تسونامي مساء اليوم السبت (الساعات الأولى من صباح الأحد بالتوقيت المحلي)، وقالت إن من المتوقع وصول الأمواج إلى ارتفاع يبلغ ثلاثة أمتار في جزر أمامي في الجنوب. وفي وقت سابق، تم تسجيل موجات هناك يزيد ارتفاعها على متر.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إنه لم يتم تسجيل أي أضرار أو إصابات، ثم قطعت البث للإعلان عن التحذير من تسونامي الصادر عن وكالة الأرصاد، والذي يغطي كامل الساحل الشرقي للأرخبيل الياباني.

تسونامي

وفي إفادة، حث مسؤول في الوكالة الناس على عدم الاقتراب من البحر حتى يتم رفع هذا التحذير من تسونامي وتحذيرات أخرى أكثر خطورة. وشملت التحذيرات، وهي الأولى منذ أكثر من خمس سنوات، عدة مناطق.

وقال مركز لرصد موجات التسونامي مقره الولايات المتحدة، إنه رصد أمواج مد في عاصمة تونغا وعاصمة ساموا الأمريكية.

وفي أستراليا، ذكرت هيئة رصد الزلازل أن البركان ثار الساعة 0410 بتوقيت غرينتش على بعد حوالي 65 كيلومترا شمالي نوكو ألوفا عاصمة تونغا، وتسبب في موجات مد ارتفاعها 1.2 متر.

وقالت الهيئة إنها تواصل متابعة الوضع، لكنها لم تصدر تحذيرا بالنسبة للبر الرئيسي في أستراليا أو جزرها أو الأراضي التابعة لها.

وقال مركز التحذير من موجات تسونامي في المحيط الهادي، إنه رصد موجات ارتفاعها 2.7 قدم (83 سنتيمترا) في نوكو ألوفا وموجات ارتفاعها قدمان في باجو باجو عاصمة ساموا الأمريكية.

وأصدرت فيجي تحذيرا من موجات مد وحثت السكان على تجنب الشواطئ، "نظرا لوجود تيارات قوية وموجات خطيرة".

ونشر جيسي تويسينو، المذيع التلفزيوني بالقناة الأولى في فيجي، تسجيلا مصورا على تويتر يظهر موجات ضخمة تغمر الشاطئ وأناسا يحاولون الهرب بسياراتهم من أمام الموجات القادمة.

ولم يصدر حتى الآن أي تقارير عن إصابات.

وفي نيوزيلندا، أصدرت إدارة الطوارئ تحذيرا من إمكانية حدوث مد بحري على السواحل الشمالية والشرقية.

وعلى فيسبوك وضعت هيئة الخدمات الجيولوجية في تونغا منشورا أمس الجمعة قالت فيه إن البركان أطلق دفقات من الرماد والغاز والبخار لمسافة وصلت إلى 20 كيلومترا في الهواء.