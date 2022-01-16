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للمرة الاولى في تاريخه.. امرأة تطمح للفوز بمنصب رئاسة العراق

للمرة الاولى في تاريخه.. امرأة تطمح للفوز بمنصب رئاسة العراق
الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

قالت المرشحة لرئاسة الجمهورية في العراق "شيلان فؤاد" ان ترشحها للمنصب سابقة تحدث لأول مرة، مضيفة انه بامكان المرأة أسوة بالرجل ادارة شؤون الدولة وتقلد أرفع المناصب فيها.

العالم-العراق

وصرحت فؤاد انها تسعى لان تكون اول امرأة مستقلة ممثلة للشعب تفوز برئاسة الجمهورية في العراق وفق ما أفاد موقع "بغداد اليوم".

وارتفعت حدة التنافس داخل البيت الكردي على منصب رئيس الجمهورية في العراق بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني.

وهناك 26 مرشحا لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية بينهم 11 شخصية سياسية كردية بينهم المرشحة شيلان فؤاد.

وقالت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، ان "الاتحاد قدم مرشحه الوحيد لمنصب رئيس الجمهورية وهو برهم صالح"، في وقت اعلن فيه الحزب الديمقراطي عن تقديمه هوشيار زيباري مرشحاً لهذا المنصب، حيث أشار النائب عن الحزب محما خليل، الى ارتفاع حظوظ زيباري داخل البرلمان للحصول على المنصب الرئاسي.

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