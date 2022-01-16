وزير دفاع الكويت يطلب رأي دار الإفتاء في قضية ضم النساء إلى الجيش

العالم - الكويت

وخلال استقبال مجموعة من علماء ومشايخ الدين في البلاد، اعتبر وزير الدفاع الكويتي، الشيخ حمد جابر العلي أن "التمسك بالأحكام والضوابط الشرعية لديننا الإسلامي الحنيف لا مجال فيها للأهواء والآراء والرغبات الشخصية"، لافتا إلى أن "الدستور الكويتي الذي أقسمنا على المحافظة عليه والعمل بموجب أحكامه، قد جعل الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع، وهو ما نحرص عليه في جميع أعمالنا وقراراتنا".

من جانبهم، شدد علماء ومشايخ الدين على "ضرورة مراعاة الضوابط في عمل المرأة ببعض الوظائف الخاصة بالسلك العسكري، وذلك من خلال استفتاء هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية".

هذا وأمر وزير الدفاع بعد اللقاء الجهات المعنية بتأجيل إقامة الدورة لحين مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الشأن، كما وعد بأن "العمل على التحاق أولى دفعات المتقدمات للجيش الكويتي سوف يكون بعد وصول رد هيئة الإفتاء الرسمي، والنظر فيما يتضمنه من أحكام وضوابط وشروط، يتم أخذها بعين الاعتبار والعمل بمقتضاها".