الفتح: امتلاك السفارة الامريكية لمنظومة 'السيرام' انتهاك للسيادة العراقية

العالم-العراق

وقال عضو التحالف محمود الحياني في تصريح لوكالة المعلومة، إن "حماية البعثات الدبلوماسية من واجب القوات الأمنية والحكومة العراقية" مشيراً الى أن "منظومة السيرام يجب أن تتحكم بها القوات العراقية وليس العكس".

وأضاف أن "السفارة الأمريكية انفردت في قرار استعمالها منظومات السيرام داخل بغداد في الخضراء نتيجة الضعف الموجود لدى الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية".

وأشار إلى أن "حماية البعثات الدبلوماسية من مسؤولية ووظيفية الحكومة العراقية"، مبيناً أن "انفراد السفارة الأمريكية بقرار وضع منظومة السيرام في بغداد هو انتهاك كبير لسيادة البلد".

يذكر ان منظومة السيرام ارعبت سكان العاصمة من الأطفال والشيوخ والنساء لمرات عديدة، وقدموا شكواهم وامتعاضهم وخوفهم من تشغيل المنظومة، متسائلين كيف يمكن لسفارة دبلوماسية نصب هكذا منظومة في وسط العاصمة بغداد المليئة بالسكان.