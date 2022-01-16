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لبنان.. العهد حسم القمة مع الساحل

لبنان.. العهد حسم القمة مع الساحل
الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

ابتعد العهد المتصدّر عن وصيفه شباب الساحل تسع نقاط، بفوزه عليه بثلاثية نظيفة 3 - 0، في المباراة التي أجريت بينهما عصر يوم السبت في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية في المرحلة العاشرة من الدوري العام اللبناني الـ 62.

العالم_لبنان

سجّل للعهد هلال الحلوة ومحمد قدوح. وهذا الفوز الثامن للعهد والتعثّر الثالث للساحل، ليمضي الفائز قدمًا نحو إحراز لقبه الثامن.

وحقق شباب البرج فوزه الثاني تواليًا على سبورتنغ وصيف القاع 2 - 1، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم السبت على ملعب نادي العهد على طريق المطار، في المرحلة العاشرة من الدوري العام اللبناني الـ 62 لكرة القدم.

وهذا الفوز الرابع لشباب البرج فرفع رصيده إلى 14 نقطة. والتعثر السابع لسبورتنغ الذي تجمّد رصيده عند سبع نقاط.

وعلى ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون، تخلّى الصفاء عن المركز الأول الأخير بفوزٍ ثانٍ على التضامن صور 1 - 0.

ورفع الصفاء رصيده إلى تسع نقاط.

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