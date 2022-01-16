مثقفون من الكويت وعمان يقاطعون مهرجانا تطبيعيا في الإمارات

العالم - الكويت

وذكر الائتلاف أن الوفد الكويتي المؤلف من مجموعة أدباء وأكاديميين ومثقفين، قرر مقاطعة مهرجان "طيران الإمارات للآداب".

وبالإضافة إلى الوفد الكويتي، فقد أعلنت الكاتبة العمانية "بشرى خلفان" عن انسحابها من المهرجان.

وأعلن منظمو المهرجان عن أسماء المدعوين للمشاركة، ومن ضمنهم الكاتب الإسرائيلي "ديفيد غروسمان"، وهو مدافع عن نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، ومعارض لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين المهجرين، بحسب الائتلاف.

ويعقد المهرجان بحضور عربي وغربي في الفترة 3- 13 شباط/ فبراير المقبل.

يشار إلى أن الإمارات ومنذ تطبيعها مع كيان الاحتلال الإسرائيلي صيف العام 2020، وقعت اتفاقيات عديدة مع الاحتلال، ودعت شخصيات إسرائيلية إلى جل الفعاليات المقامة على أرضها.