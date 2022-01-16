شاهد.. تسونامي وخسائر كبيرة اثر بركان في جزيرة تونغا

العالم - أسيا والباسيفيك



أضرار كارثية وجسيمة أحدثها ثوران بركان هونغا هاباي في جزيرة تونغا الأرخبيل الذي يضم اكثر من مئة وسبعين جزيرة متناثرة في جنوب المحيط الهادئ منها اثنان وخمسون مأهولة فقط. وفيما ادى البركان الى تعطل خطوط الإنترنت والهاتف وانقطاع التواصل مع الجزيرة وسكانها البالغ عددهم اكثر من مئة الف وعدم معرفة الحجم الحقيقي للأضرار.. كانت التحذيرات من تسونامي سارية في أوقات مختلفة عبر المحيط بما في ذلك الولايات المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا واليابان..كما تضررت بعض المجتمعات الساحلية في جمهوريتي فيجي وفانواتو من جراء الأمواج العاتية.



رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن

الوضع في تونغا مقلق للغاية..كان للتسونامي تأثير كبير على الساحل الشمالي للعاصمة. الاتصال كان صعبًا نتيجة للانفجار. نريد أن نتأكد من تواجدنا على الأرض في أسرع وقت ممكن.

'كنت على متن القارب وسمعت مدًا يتدفق ويرتفع بشكل كبير جدا ويحطم كل ما بطريقه لم يكن هناك تحذير من الدفاع المدني ولا صفارات إنذار .

هناك قوارب غرقت في جميع أنحاء المرفأ ، إنه أمر لا يصدق.



منظمة مراقبة العواصف الأميركية اعتبرت أن الثوران المستمر لبركان هونغا يعد أقوى ثوران بركاني عنيف في القرن الحادي والعشرين مشيرة الى إرساله موجة صدمة وضغط على بعد آلاف الأميال في جميع أنحاء العالم. وقالت الخدمة الجيولوجية في تونغا إن الغاز والدخان والرماد الناتج عن الثوران وصل إلى عشرين كيلومترًا في السماء..وفي حين أفادت التقارير أن موجات المد والجزر قد دمرت الموانئ والحدائق الساحلية على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة أظهرت صور الأقمار الصناعية أن جزيرتي نوكو وتاو غير المأهولتين في تونغا تآكلتا بالكامل. وفيما غمرت موجات تسونامي الناجمة عن البركان بلدات بأكملها حذر العلماء من أن الجزيرة الرئيسية قد تكون مغطاة بالرماد البركاني.



والى اليابان التي رفعت تحذير تسونامي من اصفر الى أحمر في بعض المناطق نصح اكثر من مئتي ألف شخص بالإخلاء في ثماني محافظات خاصة بعد أن ضربت الأمواج التي يزيد ارتفاعها عن متر المناطق الساحلية والقوارب جنوب البلاد. وألغت شركة الخطوط الجوية اليابانية سبعة وعشرين رحلة في مطاراتها كما سجلت تأخيرات في خدمات السكك الحديدية والبريد في بعض المناطق. يذكر أن جزيرة تونغا كانت تعرضت لإعصارين من الفئة الخامسة في السنوات الخمس الماضية أديا لتدمير عدة منتجعات سياحية ومقتل عشرات الأشخاص.

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