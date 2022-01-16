بالفيديو: تحويل النفايات الصلبة التي تم جمعها في مطار اسطنبول إلى عمل فني

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تتحول مواد النفايات التي تم جمعها في مطار إسطنبول إلى فن من خلال تفسير الفنان دنيز ساجديش ، حيث التقى الزوار بمفهوم نقطة الصفر "0".

من خلال مشروع Zero Point الذي تم إنجازه من قبل مطار إسطنبول ، الفنان دنيز ساغديش ، الزي القديم الذي يحمل العلامات التجارية لشركة İGA وأصحاب المصلحة فيها ، تم تحديد الصناديق البلاستيكية واكتشافها في مركز إدارة النفايات بمطار إسطنبول ، وأكياس القمامة ، والكابلات ، وما إلى ذلك. الفن بجميع أنواع المواد والأشياء وقطع الأثاث.

تتكون الأعمال العشرين التي ابتكرها الفنان في ورشة عمل استمرت 4 أشهر مع فريقه من صور شخصية من جنسيات مختلفة ويتم عرضها في مطار إسطنبول.

يمكن زيارة المعرض ، الذي افتتح في 12 يناير 2022 ، في منطقة البوسفور الدولية بمطار اسطنبول لمدة ثلاثة أشهر.

سيتم استخدام جزء من عائدات مبيعات الأعمال في مشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات التابعة لـ IGA.

يهدف مطار إسطنبول إلى إلهام زواره من حيث الاستدامة من خلال مشروع نقطة الصفر "0".

الفنانة البصرية دنيز ساجديش ، بمشروعها المسمى "Ready-ReMade" الذي بدأت تنفيذه في عام 2015 ؛ يحاول إعادة إنشاء الأشياء والأشياء التي يستخدمها الفرد في الحياة اليومية ، والتي تركها جانباً من خلال الاستهلاك ، وجميع أنواع النفايات التي فقدت وظيفتها كعمل في عالم الفن.

بهذه الطريقة الفنان؛ ويهدف إلى إعادة التساؤل عن عادات استهلاك الفرد ، وإلهام الأفراد والمؤسسات حول "الاستدامة" ، ورفع مستوى الفن إلى مستوى أكثر حميمية للفرد من خلال المواد المستخدمة في الحياة اليومية بدلاً من المواد التي تتطلب معرفة ومهارات خاصة.

ويؤكد أنه قادر على لفت الانتباه إلى حقيقة أن الفن هو مسألة استدامة ، كما هو الحال في جميع المجالات والقطاعات.