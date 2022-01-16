مواجهات عربية صعبة تنتظر الثلاثي، الجزائر وتونس وموريتانيا

العالم - رياضة

وفي المجموعة الخامسة، تتجه الأنظار العربية صوب اللقاء المُرتقب الذي يجمع بين منتخبي الجزائر وغينيا الاستوائية، بحثاً عن أول فوز لمُنتخب "محاربي الصحراء" حامل اللقب، وإنعاش فُرصته في التقدم إلى الصدارة.



المنتخب الجزائري لمصالحة الجماهير



يدخل المنتخب الجزائري، المرشح الأول للتتويج، المباراة وهو يبحث عن مصالحة الجماهير بعد التعادل المخيب للآمال أمام سيراليون في الجولة الأولى، في اللقاء الذي شهد إهداراً للفرص السهلة تبخر معها حلم الفوز. ويملك منتخب الجزائر نقطة واحدة، مقابل رصيد خالٍ من النقاط لغينيا الاستوائية.

ويراهن جمال بلماضي، المدير الفني لـ"محاربي الصحراء"، على قوته الضاربة في الهجوم، المكونة من الثلاثي، بغداد بونجاح ورياض محرز ويوسف بلايلي مع سفيان فيغولي وسعيد بن رحمة.

ويسعى جمال بلماضي إلى تحقيق الفوز بفارق كبير من الأهداف والوصول إلى النقطة الـ 4، والاقتراب من التأهل كخطوة أولى له إلى الدور ثمن النهائي، والحصول على دفعة معنوية كبيرة عند ملاقاة ساحل العاج في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الحاسمة، في الوقت نفسه، لتحديد صاحب صدارة جدول الترتيب في رحلة الصعود إلى الدور التالي.

وفي لقاء آخر بالمجموعة نفسها، يلتقي منتخبا ساحل العاج وسيراليون في لقاء يبحث خلاله الأفيال العاجية عن الفوز الثاني على التوالي، بعد التغلب على غينيا الاستوائية بهدف دون رد، لحسم التأهل إلى الدور ثمن النهائي، فيما يملك سيراليون، في المقابل، نقطة واحدة من التعادل مع الجزائر.

مواجهة عربية بين تونس وموريتانيا



وتنتظر الجماهير المواجهة المرتقبة بين منتخبي تونس وموريتانيا، في إطار المجموعة السادسة، التي تُمثل آخر فرصة.

وتُعد لقاء الجريحين في الوقت نفسه، بحثاً عن أول 3 نقاط، والتقدم خطوة في جدول الترتيب. وخسر منتخب تونس أمام مالي بهدف دون رد بقرار من الاتحاد الأفريقي "كاف".

وكذلك خسرت موريتانيا أمام غامبيا بهدف دون رد، ودشّنا بداية سيئة للغاية في البطولة.



ويدخل المُنتخب التونسي اللقاء، وهو يأمل لحاق مهاجمه يوسف المساكني في المباراة بعد غيابه أمام مالي، وترك وقتها فراغاً في الهجوم، مع مجموعة أخرى من النجوم، مثل بلال العيفة وعلي معلول في الدفاع وحنبعل المجبري وعيسى العيدوني في الوسط ووهبي الخزري في الهجوم، بعد إصابات كورونا التي لاحقت الفريق وحرمته عدة عناصر مؤثرة.

حيث يغيب السداسي، نعيم السليتي ويوهان توزغار وأسامة الحدادي ومحمد دراغر وديلان برون وعصام الجبالي، وشارك الثلاثي نعيم السليتي وديلان برون ويوهان توزغار أمام مالي في المباراة الأولى.



في المقابل، يدخل مُنتخب موريتانيا المواجهة بدوره تحت قيادة الفرنسي ديديه غوميز المدير الفني، وهو يعتمد على قوته الضاربة، مثل بابكر ديوب في حراسة المرمى وعلي عبيد وديادي ديارا والحسن حبيب وكاراموكو ديمبلي في الدفاع، ومحمد يالي وفوفانا وكوليبالي في الوسط وسليمان دوكارا وأبوبكر كمارا وأداما با في الهجوم، بطريقة لعب 4-3-3 المفضلة لدى غوميز، وأدى بها مواجهته الأولى أمام غامبيا.



وتشهد المجموعة السادسة أيضاً، لقاءً آخر صعباً، يجمع بين مالي وغامبيا، يمثل قمة المجموعة، في ظل امتلاك كلّ منهما 3 نقاط، ويتيح الفوز للمُنتصر منهما العبور رسمياً إلى الدور ثمن النهائي.