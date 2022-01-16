الاستخبارات العراقية تطيح بإرهابي حاول دخول الانبار

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وقالت الخلية في بيان، إنه "استنادا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة السابعة إحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اشارت لتوجه احد الارهابيين للدخول الى قضاء عنه بالانبار".



وأضافت، أنه "على اثر ذلك وبمشاركة فصيل استطلاع لواء المشاة الثامن وبالتنسيق مع مكتب اجرام عنه تم نصب كمين محكم له في سيطرة مدخل قضاء عنه والقبض عليه"، مشيرة إلى أنه "من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤ إرهاب".



أكدت الخلية، "تسليمه الى جهة الطلب بعد أكمال كافة الاجراءات الاصولية بحقه".

في سياق أخر، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، تنفيذ عمليات استباقية عثرت خلالها على وكر للإرهابيين وقنابر هاون في كركوك.

وذكرت القيادة في بيان، إن"قوة من اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري والجهد الهندسي للواء ، نفذت عملية استباقية لتفتيش منطقة (كرحة الوسطى) بناحية الرشاد جنوب غربي كركوك ، أسفرت عن العثور على وكر لفلول العصابات الإرهابية المهزومة يحتوي على مواد غذائية ، مفروشات ، أدوية ، تم تدمير الوكر من قبل مفرزة الجهد الهندسي للواء".



وتابع، إن "قوة من مقر ووحدات اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء مسنودة بالجهد الهندسي ومفرزة من الطائرات المسيرة ، نفذت عملية استباقية لتفتيش منطقة (العريشة السفلى) في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك ، أسفرت عن العثور على قنبرتي هاون عيار 60 ملم، صاروخ قاذفة RBG7".



وأشار البيان إلى إنه "تم رفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي".