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خاجي يبحث في اتصال مع غروندبرغ الأزمة اليمنية

خاجي يبحث في اتصال مع غروندبرغ الأزمة اليمنية
الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكد كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني علي اصغر خاجي، ان الشعب اليمني هو صاحب القرار النهائي لتحديد مصير بلاده، معتبرا رفع الحصار الجائر مقدمة لحل سياسي للأزمة اليمنية.

العالم - إيران

في اطار المشاورات الدولية التي تجريها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن تسوية الأزمة اليمنية، اجرى كبير مستشاري وزير الخارجية علي اصغر خاجي، اليوم الأحد محادثات هاتفية مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن، هانز غروندبرغ.

وناقش الجانبان ، في هذا الاتصال الهاتفي ، المستجدات في الأزمة اليمنية.

وأشار كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني إلى أن القرار النهائي بشأن مصير اليمن يتخذ من قبل الشعب اليمني نفسه، مؤكدا ان رفع الحصار الجائر يعتبر مقدمة لايجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.

واشار خاجي الى دور الأمم المتحدة في الأزمة اليمنية، واصفا انعدام الثقة بانه حلقة مفقودة في سير المحادثات ، وشدد على أن إعادة بناء الثقة يجب أن ترافقه إجراءات عملية خاصة في مجال الشؤون الإنسانية.

من جانبه قال المبعوث الأممي الى اليمن: في الوقت الحاضر يجري تقييم وجهات النظر المختلفة ونعتزم مراعاة اهتمامات الجماعات اليمنية المختلفة في خططنا المستقبلية، وفي الوقت نفسه تقديم الأولويات قصيرة المدى في إطار الأهداف طويلة المدى.

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