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مظاهرات في السودان غدا.. والسفارة الأمريكية تحذر رعاياها

مظاهرات في السودان غدا.. والسفارة الأمريكية تحذر رعاياها
الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

 دعت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم، رعاياها إلى توخي الحذر قبل مظاهرات من المقرر أن تنطلق في عدد من الولايات السودانية غدًا، الإثنين.

العالم - السودان

وقالت السفارة في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، مساء اليوم الأحد: "من المتوقع أن تجري مظاهرات في 17 يناير في الخرطوم وربما في ولايات أخرى. المواقع والأوقات الدقيقة غير معروفة".

وطالبت السفارة الأمريكية رعاياها في السودان باتباع 6 إجراءات وقائية شملت:"تجنب كل السفر غير الضروري، وتجنب الحشود والمظاهرات، والبقاء بعيدا عنها، وتوخي الحذر إذا كان بشكل غير متوقع في محيط التجمعات الكبيرة أو الاحتجاجات".

كما دعت السفارة رعاياها إلى"مراجعة خططهم الأمنية الشخصية، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات".

وتأتي تظاهرات الإثنين ضمن سلسلة من الاحتجاجات التي يشهدها السودان، منذ 25 أكتوبر الماضي، للمطالبة بالحكم المدني.

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مظاهرات في السودان غدا.. والسفارة الأمريكية تحذر رعاياها

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