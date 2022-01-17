يجب التصدي الفاعل لهيمنة منصات التواصل الاجنبية

العالم - ايران

وأفادت العلاقات العامة للمركز الوطني للفضاء الافتراضي، في تقرير لها الاحد، انه بعد عقد اجتماعات الخبراء ودراسة عدد من المقترحات في اللجنة العليا لانتاج المضامين، صادق المركز الوطني للفضاء الافتراضي على مجموعة مقترحات للإجراءات الإعلامية والحقوقية على المستوى المحلي والخارجي.

وتأتي هذه النشاطات استمرارا لجهود هذا المركز لطرح الموضوع على المؤسسات والجهات السياسية وكذلك على الصعيد الدولي وسياسات تنظيم نشاطات وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، وتشمل هذه النشاطات الاجراءات الحقوقية في الاوساط الدولية التابعة لمنظمة الامم المتحدة للدفاع عن حقوق المستخدمين الايرانيين وإيجاد منصة اعلامية عابرة للحدود لفضح الطبيعة الديكتاتورية للاينستغرام وأمثالها من منصات التواصل الاجنبية.

وبناء على القرارات المتخذة، يجب على الاجهزة المسؤولة في هذا المجال بذل اهتمام خاص لمتابعة هذا الموضوع من خلال التعاون مع الاجهزة والمؤسسات غير الحكومية.