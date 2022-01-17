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سفير روسيا لدى الخرطوم يؤكد دعم بلاده لاستقرار السودان

سفير روسيا لدى الخرطوم يؤكد دعم بلاده لاستقرار السودان
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

التقى عضو مجلس السيادة الإنتقالي السوداني، أبو القاسم محمد محمد أحمد برطم بالقصر الجمهوري الأحد، سفير روسيا لدى السودان السفير فلاديمير جيلتوف، وبحث الجانبان مسار العلاقات الثنائية، واتفقا على تعزيزها وترقية التعاون المشترك  في كافة المجالات ، بما يخدم  مصلحة شعبي البلدين.

العالم - افريقيا

وقال السفير الروسي فلاديمير جيلتوف، فى تصريح صحفي، إن اللقاء استعرض الأوضاع الراهنة بالسودان وجهود الحوار بين الأطراف السياسية، مؤكدا دعم بلاده قيادة وشعبا للسودان لإنجاح الفترة الانتقالية وعبور المرحلة الحرجة الحالية.

وأضاف أن موقف بلاده ظل ثابتا وداعما لإستقرار السودان، لافتا إلى أن روسيا تعمل حاليا على مساعدة السودانيين لتجاوز الحالة الراهنة بما يخدم المصلحة العليا للسودان، قائلا: "ان السودان فوق كل إعتبار".

ووأضح السفير الروسي أن لقائه عضو مجلس السيادة يأتي فى سياق التشاور السياسى المشترك بين البلدين.

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