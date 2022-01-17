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برلمان أرمينيا: مستعدون لتطبيع العلاقات مع تركيا دون شروط مسبقة

برلمان أرمينيا: مستعدون لتطبيع العلاقات مع تركيا دون شروط مسبقة
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

قال نائب رئيس برلمان أرمينيا هاكوب ارشكيان، إن بلاده مستعدة لبدء تطبيع العلاقات مع تركيا دون شروط مسبقة، ومستعدة لفتح الحدود بين الدولتين.

العالم-اسیا وباسفیک

وأضاف ارشكيان، في جلسة البرلمان اليوم الاثنين: "موقفنا لم يتغير. أرمينيا مستعدة، لفتح الحدود وبدء تطبيع العلاقات مع تركيا دون شروط مسبقة".

وشدد ارشكيان، على أن ذلك يلبي مصالح أرمينيا والشعب الأرمني.

تم في 14 يناير بموسكو، عقد الاجتماع الأول بين الممثلين الخاصين لتركيا وأرمينيا لتطبيع العلاقات. وجرى الاجتماع بوساطة نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو. واتفق الجانبان خلال ذلك، على الدخول في حوار بناء وغير مسيس من أجل تحديد أرضية مشتركة للحوار.

في وقت سابق، حصلت شركة الطيران الأرمنية "فلاي ون أرمينيا" على إذن من السلطات التركية لتسيير رحلات بين أرمينيا وتركيا.

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