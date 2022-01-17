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انفجار وحرائق في مطار أبو ظبي الدولي

القوات المسلحة اليمنية تستهدف اهدافا عسكرية واستراتيجية في ابوظبي

القوات المسلحة اليمنية تستهدف اهدافا عسكرية واستراتيجية في ابوظبي
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكد مصدر عسكري يمني للعالم أن القوات المسلحة استهدفت بالمسيرات اهدافا عسكرية واستراتيجية في ابوظبي ردا على التصعيد الاماراتي واستمرار الحصار.

العالم - الإمارات

وقال المصدر عسكري للعالم: القوات المسلحة استهدفت بالمسيرات اهدافا عسكرية واستراتيجية في الامارات ردا على التصعيد واستمرار الحصار والعدوان.

من جهته أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، أنه سيتم خلال الساعات القادمة، الكشف عن عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي.

وفي وقت سابق توعد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، دويلة الإمارات بتحمل عواقب التصعيد التي ستكون كبيرة وعليها أن تتحمل النتائج.

هذا وأعلنت شرطة أبو ظبي عن "اندلاع حريق صباح اليوم الاثنين، مما أدى إلى انفجار في عدد 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك".

وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، بأن "التحقيقات الأولية لفتت إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعتا في المنطقتين، قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق".

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