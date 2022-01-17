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إذاعة جيش الاحتلال: وفد إندونيسي التقى مسؤولين "إسرائيليين"

إذاعة جيش الاحتلال: وفد إندونيسي التقى مسؤولين
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

زعمت إذاعة جيش الاحتلال، أن وفداً إندونيسياً زار الأراضي المحتلة خلال الأسابيع الماضية بشكل سري.

العالم-اسیا والباسفیک

وقالت الإذاعة إن دويلة الاحتلال الإسرائيلي وامريكا تحاولان ضم إندونيسيا إلى اتفاقيات التطبيع.

وأضافت أن الزيارة جرت بتخطيط من مكتب الأمن القومي ووزارة الخارجية في كيان الاحتلال ومسؤولين آخرين، وكان الهدف منها "إطلاع الوفد الإندونيسي على كيفية تعامل "إسرائيل" مع أزمة الكورونا".

وقال وزير خارجية الاحتلال "يائير لابيد" إن "إسرائيل" تجري دائماً محادثات مع الدول للتطبيع معها"، وأضاف أن "اتفاقيات التطبيع الحالية جيدة بالنسبة لإسرائيل ويجب ضم دول أخرى لها".

ولم تعلق مصادر رسمية إندونيسية حتى اللحظة على المعلومات التي ذكرتها إذاعة جيش الاحتلال.

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