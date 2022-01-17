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عملية احماء يمنية بضربة جوية على الإمارات

عملية احماء يمنية بضربة جوية على الإمارات
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

الخبر واعرابه 

العالم - الخبر واعرابه

الخبر : أكدت مصادر إخبارية إماراتية الهجوم على ثلاث ناقلات وقود ونشوب حريق في مطار أبوظبي الدولي .

الاعراب :

- في حين أن وقوع مثل هذه الهجمات على الإمارات ردا على عودة الإمارات إلى ساحة المعركة في اليمن لم يكن مستبعدا، ولكن يجب أن ننتظر ونسمع المزيد من التفاصيل عن هذا الهجوم اليمني في عمق الإمارات من حركة أنصار الله ومصادر إخبارية أخرى.

-تشير الأنباء هذه الأيام إلى أن الإمارات أرسلت المزيد من القوات إلى شبوة ومأرب، وقررت مع السعودية إعادة احتلال هذه المناطق ، لا سيما مدينة مأرب. يبدو ان تحرك اليمنيين اليوم كان بمثابة تحذير جاد للإماراتي بعدم تجاوز الخطوط الحمراء التي سبق رسمها لهم.

-بعض المصادر تصنف استئناف الإمارات للأعمال العدائية ضد اليمنيين في اطار صفقة جديدة بين الاماراتيين والسعوديين . حتى لو كانت الخطوط العريضة لمثل هذه الصفقة صحيحة، فليس من الواضح على أي أساس عقلاني عادت الإمارات للظهور ثانية في ساحة الحرب اليمنية ، لتهدد الأمن الاقتصادي لاحد أكبر المراكز الاقتصادية في العالم وتجعله عرضة للهجوم وبالتالي هروب الاستثمارات الاجنبية .

-تجربة أنصار الله في المواجهة التي دامت سبع سنوات امام تحالف العدوان تظهر أن استعادة مارب مستحيلة. وتثبت هذه التجربة أن حركة أنصار الله لن تتهاون ابدا مع أي جهة لتأمين مصالحها وحمايتها. ومنطقيا ما يعنيه هذا الخيار هو اما أن الإمارات ستتوقف وتعيد النظر في سياساتها العدوانية في هذه المرحلة ، او مثل السعودية ستستضيف من الآن فصاعدا الضربات اليمنيين، وبالتالي انهيار مصداقيتها الاقتصادية والتجارية.

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