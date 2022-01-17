شاهد.. رسالة صنعاء التحذيرية الى حكام الإمارات

العالم - خاص بالعالم

وفي مداخلة له عبر التغطية الخاصة بشأن تنفيذ القوات اليمنية عملية جوية نوعية في العمق الاماراتي قال عابد الثور إن رسالة القوات الليمنية الى حكام الامارات هي استمرار العدوان على الشعب الليمني وتأليب الجيوش في المناطق الجنوبية والشرقية في اليمن سيقابله عمليات ردع عسكرية واستراتيجية.

واضاف ان العمليات العسكرية والاستراتيجية للقوات الليمنية ستتغير في الايام القادمة، بالاخص اتجاه الامارات بعد تصعيد عدوانها على الشعب الليمني.

واوضح الخبير العسكري، أن الامارات الان تحت مجهر اللقوات الليمنية وفي خطر حقيقي، مشيرًا الى ان الامارات لا تملك القدرة الكافية على ضربات عسكرية قوية.

وأكد عابد الثور أن الامارات تعتبر دولة معتدية على سيادة الاراضي الليمنية وتقتل ابناء الشعب الليمني وبالتالي هذا العدوان وحصارها على الشعب الليمني سيؤدي في المستقبل الى هجمات نوعية اخرى تستهدف العمق الاماراتي.

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