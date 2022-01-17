الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢
٠١:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. رسالة صنعاء التحذيرية الى حكام الإمارات

الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي محمد عابد الثور استهداف العمق الاماراتي من قبل القوات الليمنية بأنه رسالة تحذرية  الى حكام الإمارات من بعد استمرار وتصعيد عدوانهم على الشعب الليمني.

العالم - خاص بالعالم

وفي مداخلة له عبر التغطية الخاصة بشأن تنفيذ القوات اليمنية عملية جوية نوعية في العمق الاماراتي قال عابد الثور إن رسالة القوات الليمنية الى حكام الامارات هي استمرار العدوان على الشعب الليمني وتأليب الجيوش في المناطق الجنوبية والشرقية في اليمن سيقابله عمليات ردع عسكرية واستراتيجية.

واضاف ان العمليات العسكرية والاستراتيجية للقوات الليمنية ستتغير في الايام القادمة، بالاخص اتجاه الامارات بعد تصعيد عدوانها على الشعب الليمني.

واوضح الخبير العسكري، أن الامارات الان تحت مجهر اللقوات الليمنية وفي خطر حقيقي، مشيرًا الى ان الامارات لا تملك القدرة الكافية على ضربات عسكرية قوية.

وأكد عابد الثور أن الامارات تعتبر دولة معتدية على سيادة الاراضي الليمنية وتقتل ابناء الشعب الليمني وبالتالي هذا العدوان وحصارها على الشعب الليمني سيؤدي في المستقبل الى هجمات نوعية اخرى تستهدف العمق الاماراتي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

بالفيديو..الامارات صعدت عدوانها على اليمن بعد زيارة بنيت الى ابوظبي

باحث سياسي: المجتمع الدولي شريك كبير في العدوان على اليمن

راجح: الرسالة من العملية للامارات هي الانسحاب من اليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. مقدسي في حي شيخ جراح قوات الاحتلال تشرع بهدم بيته وهو يهدد بحرق نفسه

هكذا يكون الردالصارم.. شاهد..القوات اليمنية تنفذ عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي

المقداد: الرقة شاهدة على العدوان الامريكي

"نوسانتارا".. عاصمة إندونيسيا الجديدة

عاصفة شتوية عاتية تعرقل حياة الملايين في امريكا وكندا

الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري