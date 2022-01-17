صور/مصادر ملاحية تؤكد توقف الملاحة في مطار أبوظبي الدولي

العالم- الامارات

وقالت المصادر ان مطار ابو ظبي لا يزال خارج الخدمة حتى اللحظة حسب ما يظهر في مواقع الرصد.

الجدير بالذكر ان متحدث القوات المسلحة العميد سريع أكد أنه سيتم خلال الساعات القادمة، الكشف عن عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي.

وقبيل إعلان القوات المسلحة اليمـنية أنها بصدد إعلان تفاصيل العملية، أفادت شرطة أبو ظبي بوقوع انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح، وحريق في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي.

هذا وأعلنت شرطة أبو ظبي عن “اندلاع حريق صباح اليوم الاثنين، مما أدى إلى انفجار في عدد 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك”، لافتة إلى أن “حدثا بسيطا وقع في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي”.

وأوضحت الشرطة أن “الحادث أسفر عن وفاة مواطن باكستاني وشخصين من الجنسية الهندية و إصابة 6 آخرين”.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”، بأن “التحقيقات الأولية لفتت إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار “درون” وقعتا في المنطقتين، قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق”.

وتناقل إعلاميون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد فيديو لتلك الحرائق الكبيرة.