المعتقلون الرهائن

العالم – حديث البحرين

ولكن رغم كل عذابات المعتقلين ومعاناتهم فان هؤلاء الرهائن وخلفهم المعارضة والشعب البحريني رفضوا ويرفضون التنازل وهم ثابتون على مواقفهم.

ويقول حقوقيون بحرينيون ان ادارة السجون تتعمد حرمان عدد من المعتقلين السياسيين العلاج وفي مقدمتهم الرموز وذلك في سياق سياسة الموت البطيء للتخلص منهم. فالمعتقلون يعانون اليوم الأمرين، الحرمان من الحرية والحرمان من الدواء، وهذا نداءالى المجتمع الدولي لكي يوقفوا هذه المأساة الإنسانية.

والشعب البحريني لن تهدأ احتجاجاته حتى الافراج عن كل المعتقلين في السجون وعددهم طبعا بالالاف.

حلقة برنامج "حديث البحرين" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تناقش ملف المعتقلين البحرينيين بالتفصيل.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. جواد عبد الوهاب – اعلامي بحريني

الشيخ عبد الله الصالح - نائب امين عام جمعية عمل الاسلامي في البحرين