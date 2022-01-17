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حماس تنعى الشهيد جرادات وتبارك عمليته

حماس تنعى الشهيد جرادات وتبارك عمليته
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

نعت حركة حماس، الشهيد فالح موسى جرادات، منفذ عملية الطعن على مفترق مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وفي بيان، بارك حماس العملية، وأكدت أنها تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال ومستوطنيه في أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة والنقب الصامد.

وأكدت أن الاحتلال سيدفع كل يوم ثمن اعتداءاته وجرائم مستوطنيه ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم، وستبقى المقاومة كابوسا يلاحق المحتلين الغاصبين حتى يعيش شعبنا بحياة آمنة كريمة في أرضه ودياره حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.

وأشار إلى أن شعبنا الصابر المرابط سيواصل تسطير أبلغ معاني الشرف والتضحية في سبيل الدفاع عن أرضه وشرفه، متمسكا بالمقاومة والجهاد سبيلا وحيدا لاستعادة الحقوق المسلوبة وتحرير الأرض والمقدسات.

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