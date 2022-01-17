نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 17-01-2021

قناة العالم
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢
٠٥:١٦ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
مراسل العالم: ارتفاع عدد ضحايا مليونية السابع عشر من يناير في السودان الى 6 قتلى سقطوا بالرصاص الحي
أ ف ب عن مسؤولين طبيين: ثلاثة قتلى في تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري في الخرطوم
مراسل العالم: مقتل متظاهرين اثنين وإصابة آخرين برصاص الأمن السوداني في الخرطوم
المشاط: اذا استمر العدوان ومسلسل جرائمه والسعي لاحتلال اليمن فإن هذا سيشكل في المستقبل مخاطر حقيقية على الاقتصاد والاستثمار في الامارات
مراسل العالم: قائد القوات المسلحة اليمنية مهدي المشاط يبارك عملية القوات المسلحة في العمق الإماراتي
أ ف ب: واشنطن تدعو بيونغ يانغ "للتوقف" عن الإطلاق "غير الشرعي" للصواريخ
مراسل العالم: تحالف العدوان السعودي يزعم اعتراض 3 طائرات مسيرة في سماء المنطقة الجنوبية في المملكة
مراسل العالم: تحالف العدوان على اليمن يزعم اعتراض 3 طائرات مسيرة في سماء المنطقة الجنوبية في السعودية
مراسل العالم: مواقع رصد ملاحية تظهر أن مطار ابو ظبي لايزال خارج الخدمة
مصادر ملاحية تؤكد توقف حركة الملاحة في مطار أبو ظبي الدولي بعد الإعلان عن استهداف العمق الإماراتي
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 17-01-2021
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/01/17/164243917608770600.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/01/17/164243917608770600.mp4
//media.alalam.ir/uploads/855x495/2022/01/17/164243891777720300.jpg
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
روابط ذات صلة
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 17-01-2021
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
المعتقلون الرهائن
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٥
خاص بالعالم- مراسلون
أميركا والدروس القاسية في المنطقة.. الجزء الأول
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٧
خاص بالعالم- مراسلون
أزمة تونس وإصلاح المنظومة القضائية.. الجزء الثاني
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٥
خاص بالعالم- مراسلون
أبرز أحداث المغرب العربي في الاسبوع الماضي – الجزء الأول
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٤
التواصل
الحمم البركانية بعد ثوران بركان وولف في الإكوادور
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٣
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين17يناير 2022
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٢
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
بثينة شعبان: إيران كانت الدولة الأولى التي ساعدت سوريا
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 17-01-2021
شاهد..الاحتلال يقوم بأكبر عملية تهجير بحي الشيخ جراح
وزير الطاقة : ايران مستعدة لابرام وثيقة شاملة للتبادل التجاري مع العراق
المفوضية العراقية تعلن اختيار رئيس جديد للإدارة الانتخابية
الرئيس الصيني: المواجهة في السياسة الدولية سوف تؤدي لوقوع كارثة
مقالات و تحليلات
الإمارات تصعد في حضرموت وتضيق الخناق على غيرها
من يقاتل في مأرب؟ أميركا أم السعودية؟
الدوافع السياسية والاقتصادية وراء تطبيع العلاقات بين الأردن وسوريا
لا الشعب اللبناني سطهو طعامه على غاز إسرائيلي ولا سوريا ستسمح بمروره
استقالات جماعية من حزب أردوغان .. هل بدأ حزبه التخلي عنه؟!
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2021 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.