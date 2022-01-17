الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢
٠٥:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 17-01-2021

الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 17-01-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بثينة شعبان: إيران كانت الدولة الأولى التي ساعدت سوريا

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 17-01-2021

شاهد..الاحتلال يقوم بأكبر عملية تهجير بحي الشيخ جراح

وزير الطاقة : ايران مستعدة لابرام وثيقة شاملة للتبادل التجاري مع العراق

المفوضية العراقية تعلن اختيار رئيس جديد للإدارة الانتخابية

الرئيس الصيني: المواجهة في السياسة الدولية سوف تؤدي لوقوع كارثة