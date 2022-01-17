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انخفاض للأسهم في بورصة أبوظبي عقب العملية النوعية في العمق الإماراتي

انخفاض للأسهم في بورصة أبوظبي عقب العملية النوعية في العمق الإماراتي
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأسهم منخفضا بعدما تخلى عن مكاسبه الأولية عقب العملية النوعية للقوات المسلحة اليمنية في العمق الإماراتي والتي نتج عنها انفجارات وحريق في عدد من المواقع بمدينة أبوظبي.

العالم- الامارات

وبحسب رويترز، فقد كان المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة أبوظبي صعد بما يصل إلى 0.3 بالمائة في التعاملات المبكرة ليغلق على انخفاض وصل 0.1 بالمئة بعد الأنباء عن انفجار وحريق في مطار أبو ظبي.

وكما نقلت وكالة رويترز عن "أدنوك" الإماراتية تأكيدها وقوع حادث في مستودع وقود المصفح في أبوظبي صباح اليوم الاثنين نتج عنه حريق.

ولفتت رويترز أن العملية تزامنت مع زيارة رئيس كوريا الجنوبية للإمارات، حيث أشار مسؤول في البيت الأزرق إلى أن القمة بين الرئيس الكوري وولي عهد أبوظبي ألغيت بسبب "مسألة غير متوقعة وعاجلة تتعلق بأمن الدولة".

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