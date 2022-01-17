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تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما..

أين وصل الحراك السياسي في العراق؟ومليونيات السودان

أين وصل الحراك السياسي في العراق؟ومليونيات السودان
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة...اجراء القوى السياسية العراقية مشاورات حثيثة  للخروج من الازمة السياسية التي يعاني منها البلاد والبحث في شكل التحالفات لتشكيل كتلة برلمانية أكبر وتشكيل حكومة جديدة.

العالم - بانوراما

وتاتي هذه المشاورات في وقت رجحت مصادر عراقية الغاء المحكمة الاتحادية العليا لانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب بسبب اللغط والاشكال الذي رافق انعقاد الجلسة الأولى.

وفي ملف بانوراما الثاني يتناول..نزول آلاف السودانيين المناهضين لحكم العسكر الى شوارع العاصمة ومدن اخرى مجددا للمطالبة باصلاحات سياسية ودستور جديد وبمدنية الدولة.

واطلقت قوات الامن السودانية قنابل الغاز على متظاهرين في العاصمة الخرطوم، لمنع المحتجين من اكمال مسيرتهم باتجاه القصر الرئاسي. و أكدت وزارة الصحة بولاية الخرطوم مقتل سبعة متظاهرين بالرصاص الحي خلال الاحتجاجات.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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